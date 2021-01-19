Коммунисты предлагают сделать обязательным видеонаблюдение на выборах

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в палату законопроект, предлагающий сделать обязательным видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов всех уровней.

Для этого коммунисты предлагают дополнить ст. 61 рамочного федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» новым пунктом 13. В нем предполагается прописать, что средства видеонаблюдения «должны применяться» во всех помещениях для голосования, кроме участков, образованных в больницах, следственных изоляторах и воинских частях, а также на судах и полярных станциях. Одновременно предложено поправить законы о выборах президента и депутатов Госдумы, уточнив, что видеонаблюдение на этих выборах не «может», как предусмотрено действующими законами, а «должно» использоваться.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, обязательное применение средств видеонаблюдения и трансляции, в том числе и в дни досрочного голосования, «сведет к минимуму возможность фальсификации результатов и позволит обеспечить должный контроль за проведением выборов всех уровней». При этом, по мнению авторов документа, дополнительных ассигнований из федерального бюджета его принятие не потребует, поскольку «техническая возможность повсеместного применения таких средств создана» в ходе подготовки к федеральным и региональным выборам начиная с 2011 года. Например, на региональных выборах 2020 года средства видеонаблюдения и трансляции изображения применялись в 83 из 85 субъектов Российской Федерации, напоминают депутаты.