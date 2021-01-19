Промпарк «Кубань» прирос новым производством ГК «Прогресс Агро» открыла новый завод по производству полипропиленовых мешков в Усть-Лабинске. Выпускаемая продукция закроет собственные потребности крупнейшей в регионе аграрной компании «Прогресс Агро», часть мешков будет реализовываться на рынке ЮФО

Бизнес и власть идут навстречу

Предприятие «Рассвет», которое входит в группу компаний «Прогресс Агро», запустило в режиме опытно-промышленной эксплуатации завод по производству продукции из полипропилена. Компания располагается на территории индустриального парка «Кубань», площадь завода составляет более трех тысяч квадратных метров.

Еще двенадцать лет назад инициатором появления на территории Усть-Лабинского района индустриального парка «Кубань» стал российский промышленник Олег Дерипаска, который вырос в Усть-Лабинске. Он заложил основу агробизнеса, выкупив несколько колхозов. Дерипаска вышел из владения компании несколько лет назад, но предприятия, расположенные на территории парка, продолжают развиваться. До недавнего времени здесь работали три завода. Новое предприятие по выпуску упаковки стало четвертым. Как рассказали в ГК «Прогресс Агро», на территории индустриального парка «Кубань» рассчитывают открыть в ближайшей перспективе еще три крупных производственных объекта.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель совета директоров, президент ГК «Прогресс Агро» Андрей Олейник, заместитель губернатора края Александр Руппель, руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов, руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев, директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» Дмитрий Королев, депутат Законодательного собрания Кубани Владимир Зюзин, глава муниципального образования Усть-Лабинский район Сергей Запорожский, глава Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко.

«Это очень значимое событие и для нашей группы компаний, и для Усть-Лабинского района, и, как мне кажется, в целом для Краснодарского края. Этот завод мы запускаем в непростое для страны время, и очень отрадно, что "Прогресс Агро" создает новые рабочие места для жителей Усть-Лабинского района. Это новые налоговые поступления в районный и городской бюджеты»,— рассказал Андрей Олейник.

Он также отметил, что реализация данного проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству с региональной властью. В частности, из 204 млн рублей, потраченных на строительство завода, 50 млн рублей— льготный заем под низкий процент, полученный по линии Фонда развития промышленности региона. На выделенные средства приобретено основное технологическое оборудование из Индии, Тайваня и России.

Как сообщил Александр Руппель, завод «Рассвет» стал плодом соглашения, которое было заключено еще в 2019 году на Сочинском инвестиционном форуме. «Не хочется придавать слову "соглашение" только лишь юридический смысл. Это символ движения бизнеса и власти навстречу друг другу с целью реализации данного проекта. Отрадно, что новое производство располагается на территории индустриального парка "Кубань". Это один из четырех действующих сегодня в крае парков. Развитию именно таких площадок мы уделяем особое внимание, в том числе оказываем поддержку в создании объектов инфраструктуры»,— отметил вице-губернатор.

Инициативу по созданию нового предприятия поддержал депутат Государственной думы Алексей Езубов, представляющий в нижней палате парламента интересы Краснодарского края. Благодаря депутату завод был построен именно в Усть-Лабинске, что дало муниципалитету дополнительные инвестиции и рабочие места.

Первый в крае

Строительные работы на объекте начались в июне 2019 года. В проектировании завода принимали участие ведущие российские проектные бюро. На сегодняшний день здесь трудятся 67 человек, это круглосуточное производство, в связи с чем работа организована в четыре смены.

По словам руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова, на сегодняшний день это единственное на Кубани предприятие, которое выпускает пропиленовые мешки, между тем потребность в данном продукте со стороны сельхозпроизводителей высокая.

Завод «Рассвет» производит полипропиленовые мешки как с полиэтиленовым вкладышем, так и без него— в соответствии с потребностями заказчика. Здесь же размещено оборудование, с помощью которого флексографическим методом на продукцию наносится изображение. Мешки предназначены для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Кроме того, завод рассчитан на производство полиэтиленовой пленки шириной в развороте 160 сантиметров. Пленка может использоваться в садово-огородных работах, в строительстве, для теплоизоляции и гидроизоляции кровли, при укладке фундамента и защите конструкций от преждевременной коррозии.

Мощность завода составляет 8,6 млн мешков в год. В числе потребителей продукции— предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей ЮФО. Около 35% готовой продукции будет реализовываться на территории Усть-Лабинского района.

Мощность завода составляет 8,6 млн мешков в год. В числе потребители продукции— предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей Южного федерального округа. Около 35% готовой продукции будет реализовываться на территории Усть-Лабинского района.

«ГК "Прогресс Агро"— вертикально интегрированная группа, и мы стараемся по максимуму закрыть свои потребности самостоятельно. Ежегодно наша компания нуждается в 3—3,5 млн штук мешков. Ранее мы их покупали у сторонних организаций, в том числе в Кемерове, а также в регионах центральной части России. Именно по этой причине мы реализовали в Краснодарском крае данный проект. Первый месяц мы будем закрывать собственные потребности, а начиная с февраля— марта начнем выходить на рынок»,— рассказал Андрей Олейник.

Основными потребителями продукции являются сахарный завод «Свобода» и мукомольное производство, входящие в «Прогресс Агро». По данным группы, годовая выручка нового завода ориентировочно будет достигать 140 млн рублей без НДС. Окупаемость проекта с учетом проектных работ и инвестиционной фазы составит около восьми лет.

Вне конкуренции

«За счет энергоэффективных и современных технологий, применяемых на предприятии, и прочих факторов наша продукция имеет хорошие конкурентные перспективы. Товар мы будем предлагать по цене ниже, чем у конкурентов»,— пояснил президент ГК «Прогресс Агро» Андрей Олейник.

Большое значение уделено на заводе и качеству выпускаемой продукции. Здесь работает собственная лаборатория, которая проводит испытание нитей и ткани на разрывную нагрузку, удлинение и т. п. Как отметил директор завода Владимир Иванков, мешки будут соответствовать всем стандартам качества. «Это станет возможным благодаря современному оборудованию, которое установлено на заводе, а также высококлассному персоналу, прошедшему соответствующее обучение»,— заключил он.

Кроме того, производство является экологически бережливым: помимо применения энергоэффективных технологий, здесь предусмотрено вторичное использование продукции. «Мы используем следующий принцип производства: полипропиленовые гранулы на заводе превращаются в волокно, а волокно— в мешок, после чего бывший в употреблении продукт вновь превращается в гранулы. Переработкой использованной продукции занимаются наши партнеры»,— сообщил Андрей Олейник.

Бизнес будет развиваться

На церемонии ввода завода в эксплуатацию вице-губернатор Александр Руппель высказал пожелание, чтобы это знаковое событие было далеко не последним на территории индустриального парка «Кубань». «Надеюсь, что в недалеком будущем мы побываем на открытии еще нескольких новых производств»,— сообщил он.

Андрей Олейник подтвердил это предположение, рассказав представителям СМИ о планах на будущее. «Мы только запустили наш завод, и у нас уже есть планы по его расширению. Мы рассчитываем установить здесь еще оборудование для производства мешков для стройматериалов. Есть также планы по увеличению мощности производства молочного цеха, расположенного на территории индустриального парка. Кроме того, мы собираемся расширить ассортимент и увеличить производство нашего мясокомбината. Практически все эти проекты обсуждаются в данный момент с администрацией края»,— заключил президент ГК «Прогресс Агро».