Джо Байдена Гондурас беспокоит

Избранный президент США Джо Байден сразу после инаугурации в среду инициирует отмену ряда резонансных решений своего предшественника Дональда Трампа, касающихся мигрантов. Об этом сообщила газета The Washington Post. Смягчение миграционного законодательства было одним из главных предвыборных обещаний Джо Байдена, что, однако, грозит обернуться для него масштабной проблемой. Так, к мексиканско-американской границе, возле которой и без того находятся тысячи беженцев из разных стран Латинской Америки, на прошлой неделе выдвинулся многотысячный караван мигрантов из Гондураса. Члены новой администрации признают: предоставить убежище всем желающим власти США не смогут, но отдельным категориям лиц готовы помочь.

Джо Байден инициирует масштабную миграционную реформу, призванную вернуть политику в этой сфере к положениям времен американского президента Барака Обамы. Как сообщила газета The Washington Post, ряд соответствующих законодательных предложений будет направлен в Конгресс уже в среду, сразу после инаугурации господина Байдена.

Согласно плану новой администрации, люди без легального статуса на территории США смогут получить гражданство после восьми лет пребывания в стране.

Предполагается, что сначала мигрантам нужно будет получить временный статус и прожить с ним пять лет. При успешном прохождении соответствующих проверок в налоговых и правоохранительных органах они затем смогут претендовать на грин-карту и уже через три года подать на американское гражданство. Планируется, что новая программа будет распространяться лишь на тех, кто находился на территории США по состоянию на 1 января 2021 года.

При этом подать на грин-карту сразу после вступления нового законодательства в силу смогут люди из ряда категорий. Во-первых, это участники программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), запущенной при Бараке Обаме. Эта программа, в частности, защищает нелегальных мигрантов, перевезенных в США в детстве, от депортации и позволяет им получить разрешение на работу в стране. Во-вторых, под исключение из правил попадут прибывшие в США из стран, которые охвачены бедствиями, и уже попавшие под соответствующую госпрограмму.

Ожидается, что еще одной инициативой Джо Байдена станет отмена резонансного закона Дональда Трампа об ограничениях на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран, в основном африканских, принятого в 2017 году «в целях предотвращения угроз терроризма».

Впрочем, политика нового главы Белого дома, который также планирует расширить квоты для беженцев, может создать риски масштабного наплыва в страну мигрантов, в первую очередь из Латинской Америки. По сообщениям американских СМИ, в прошлую пятницу около 7–8 тыс. человек из Гондураса, в том числе с детьми, направляясь к границе США, достигли Гватемалы. Пытаясь прорваться через границу, они вступили в столкновения с гватемальскими правоохранителями, которые были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ. Таким образом жители Гондураса пытаются спастись от тяжелого экономического кризиса, связанного как с пандемией COVID-19, так и с накрывшими регион в ноябре прошлого года ураганами.

Напомним, что администрация Дональда Трампа заняла жесткую позицию в отношении мигрантов. В частности, Вашингтон всячески давил на Мексику, добиваясь от нее жесткого противодействия караванам мигрантов. Одной из инициатив президента Трампа в связи с COVID-19 стал временный запрет на иммиграцию для ряда категорий лиц в связи с негативными экономическими последствиями пандемии для американских рабочих. «Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали (ввели иммиграционные ограничения.— “Ъ”)»,— пояснил он в апреле прошлого года. В этой связи тысячи мигрантов, направлявшихся в США, были вынуждены искать временный приют в Мексике, но, как сообщало агентство Reuters, десятки убежищ в этой стране были закрыты из-за пандемии.

Хотя команда Джо Байдена и пообещала «положить конец пагубной политике Трампа», новые власти США подчеркивают: основное внимание будет уделено иммигрантам, уже проживающим в стране.

Как заявил каналу NBC News неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена, мигранты из Гондураса, «когда доберутся до границы США, не обнаружат, что со вторника на среду все изменилось в одночасье, все порты открыты и они могут прибыть в Соединенные Штаты». «Помощь уже в пути, но сейчас не время ехать (в США.— “Ъ”)»,— заключил он.

Как следует из подготовленного помощниками избранного президента меморандума, который попал в распоряжение некоторых американских СМИ, среди шагов Джо Байдена, которые планируется предпринять в первые десять дней его правления,— возвращение США к Парижскому соглашению по климату, принятие плана стимулирования экономики на сумму $1,9 трлн и мер по поддержке национальных меньшинств, а также введение правила об обязательном ношении медицинских масок на территории госучреждений.

Марина Коваленко