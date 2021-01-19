На Кубани готовятся к понижению температуры до -23 градусов

Сегодня ночью в Краснодарском крае ожидается понижение температуры от -13 до - 23 градусов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Региональный оперштаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. На дорогах Кубани работают 350 единиц спецтехники, которые устраняют последствия снегопада. Повышенное внимание уделяется ликвидации гололеда.

Как писал "Ъ-Кубань", 17 января в Краснодарском крае выпала треть среднемесячной нормы осадков. Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах Кубани. В отдельных территориях выпало до 37 мм осадков.

Наталья Решетняк