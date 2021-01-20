Депутаты с теплом вспоминали

К изучению проблемы резкого роста стоимости отопления в многоквартирных домах присоединилась рабочая группа при Курултае Башкирии. Вчера депутаты напомнили о подобной проблеме год назад и договорились обсудить нынешнюю ситуацию на правительственном часе в рамках пленарного заседания Курултая 29 января. В министерстве ЖКХ Башкирии предложили провести инвентаризацию коммерческих площадей в многоквартирных домах, предполагая, что они могут быть причиной некорректного начисления платы.

К обсуждению резко возросшей стоимости отопления в многоквартирных домах республики подключилась рабочая группа депутатов Курултая Башкирии. Накануне председатель комитета Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов, предваряя обсуждение вопроса, напомнил, что такая же рабочая группа создавалась год назад по аналогичному поводу. В феврале 2020 года уфимцы также жаловались на существенное повышение оплаты теплоснабжения. «Тот пожар был потушен. К сожалению, год нас ничему особому не научил. Удручает, что мы вынуждены вновь возобновить работу нашей группы»,— отметил Николай Хорошилов.

Недовольство высокой платой за отопление уфимцы начали активно высказывать в начале января, когда получили платежные квитанции за декабрь от ООО «Башкирские распределительные сети» (БашРТС, входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»). По данным руководителя общественной организации Ufacity.me Вадима Белякова, из 2,3 тыс. домов у 40% платежи, по сравнению с ноябрем, выросли более чем в два раза. Так, на сайте организации в качестве примера приводятся фотографии квитанции на оплату тепла в одной из уфимских квартир: за отопление в ноябре ее владельцы должны были заплатить 2,4 тыс. руб., а за декабрь — 6,8 тыс. руб.

В БашРТС объясняли разницу стоимости понижением температуры воздуха в декабре.

Заместитель министра ЖКХ Башкирии Марат Шангареев вчера на совещании рабочей группы сообщил, что одной из причин некорректного начисления платы может быть завышение при расчетах жилых площадей в домах. По его словам, необходимо провести инвентаризацию общедомовых и коммерческих площадей в республике. На эти работы, по его данным, до 2024 года потребуется около 170 млн руб. Также он предложил создать систему сбора информации данных о перетопах и неработающих приборах учета, которые будут передаваться в создаваемый Центр управления регионом. Система, по словам чиновника, должна заработать к новому отопительному сезону.

К следующему отопительному сезону, сообщил Марат Шангареев, БашРТС и администрации муниципалитетов рассмотрят возможности сокращения размеров инвестиционной программы компании, заложенной в тарифе. «На весах с одной стороны лежит надежность теплоснабжения крупнейших городов, с другой — социальная стабильность в республике»,— добавил заместитель министра. При этом он сразу уточнил, что о снижении тарифа речи не пойдет, только о возможном сдерживании его роста с июля 2022 года.

Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации заинтересованы в завышенных показаниях потребления тепла, призвав провести проверку индивидуальных тепловых узлов в домах. «Силами министерства ЖКХ в каждый дом не придешь»,— ответил Марат Шангареев, предположив, что проверку общедомового имущества проводит госкомитет по жилищному и строительному надзору.

Депутат Курултая, бывший первый заместитель мэра Уфы по ЖКХ Салават Хусаинов спросил у исполнительного директора МУП «Уфимские инженерные сети» Максима Петрова, сколько приборов учета работают корректно. По словам господина Петрова, приборы учета установлены в 948 домах. Сколько из них работоспособны, он ответить не смог. Приборы учета проверяются ежегодно, уточнил господин Петров, добавив, что жильцы через старших по дому могут следить за показаниями. «Но как оценить, правильно ли работает теплосчетчик?» — настаивал Салават Хусаинов, подчеркнув, что этим вопросом надо заняться рабочей группе. Он также предложил установить ответственность за неправильную работу общедомовых приборов учета.

Ранее министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев сообщал, что на перерасчет платежей могут рассчитывать те, у кого плата за тепло выросла более чем на 42%. Вчера, отвечая на вопросы депутатов, директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова отметила, что БашРТС проведет перерасчеты при некорректных показаниях индивидуальных приборов учета, оказании некачественной услуги, несоответствии площадей, а также по предписанию надзорных органов.

Николай Хорошилов, подводя итоги обсуждения, напомнил участникам рабочей группы, что с 1 июля планируется плановое повышение тарифов (на 3,25%.— „Ъ“).

«К этому нужно готовиться, разъяснять и объяснять, чтобы ни для кого это не стало сюрпризом»,— подчеркнул господин Хорошилов.

29 января на пленарном заседании Курултая теме тарифов за отопление будет посвящен правительственный час, на котором выступит Борис Беляев, сообщил Николай Хорошилов. «Я вижу по тону обсуждения и выражению наших с вами лиц, что, наверное, это нужно»,— сделал вывод депутат.

Влада Шипилова