Недоброкачественные подозрения

ФАС России обязало госкомитет по конкурентной политике Башкирии приостановить определение подрядчика строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии начальной стоимостью около 1,5 млрд руб. С жалобой на действия госкомитета в антимонопольную службу обратилось ООО «ГК Континент» из Орска. Компания, в частности, сообщила ФАС, что торги якобы проводятся с нарушением ФЗ «О контрактной системе…» — вместо аукциона был объявлен конкурс. Юристы разошлись в оценках обоснованности жалобы «Континента».

Строительство в Уфе Республиканского центра детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице может затянуться. В понедельник организатор торгов приостановил процедуру определения генподрядчика строительства объекта из-за жалобы, поступившей в ФАС России. Автор заявления — ООО «ГК Континент» из Орска Оренбургской области. Компания просит антимонопольную службу приостановить определение поставщика, провести внеплановую проверку и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.

В жалобе «Континента» утверждается, что конкурсная документация якобы не соответствует ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…». В частности, отмечено в заявлении, заказчик выбрал неверный способ определения поставщика — вместо открытого конкурса он должен был объявить электронный аукцион, так как, согласно распоряжению Правительства РФ от 21 марта 2016 года, строительство зданий включено в перечень работ, подрядчики которых должны определяться по итогам аукционов.

Кроме того, «Континент» указал, что в нарушение письма «О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в проекте госконтаркта нет положения о неприменении штрафных санкций к подрядчику при нарушении им обязательств по контракту. По мнению компании, в проекте договора должна быть прописана возможность изменять срок его исполнения по соглашению сторон в связи с пандемией.

Госкомитет по конкурентной политике Башкирии разместил информацию о конкурсе на сайте госзакупок 15 декабря 2020 года. Заказчик работ — Управление капитального строительства республики. Начальная цена контракта, который финансируется из республиканского бюджета, 1,49 млрд руб., на строительство здания заложены 830 млн руб., на поставку оборудования — 277 млн руб. Как следует из конкурсной документации, победитель торгов должен к декабрю 2024 года построить здание онкологического центра общей площадью 17,7 тыс. кв. м, оно должно быть присоединено к существующему зданию Республиканской детской клинической больницы.

Прием заявок был завершен 15 января. На сайте госзакупок нет информации о претендентах на госконтракт.

• ООО «ГК Континент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2014 года. Компания специализируется на строительстве нежилых зданий. Владелец — Юрий Куркин. При выручке 3,9 млн руб. в 2019 году чистая прибыль компании составила 44 тыс. руб.

ГК «Континент» не подавало заявки на участие в конкурсе. Юрий Куркин не исключил, что в случае положительного решения ФАС компания будет участвовать в торгах.

В Управлении капитального строительства республики на вопросы „Ъ“ не ответили.

О дате рассмотрения жалобы «Континента» в ФАС России пока не сообщалось.

Руководитель практики юридической фирмы Intellect Андрей Тронин считает доводы заявителя необоснованным и предполагает, что они будут отклонены ФАС. «При формулировании довода о неправильном выборе способа закупки заявитель не привел никаких конкретных ссылок на то, какие работы из перечня, утвержденного распоряжением правительства России, выполняются в рамках этой закупки. То есть довод о том, что закупка должна проводиться путем электронного аукциона, ничем не подтвержден,— отметил эксперт.— Со вторым доводом ситуация следующая: совместным письмом ФАС России, Минфина и МЧС новая коронавирусная инфекция признана обстоятельством непреодолимой силы, а в проекте контракта есть пункт, который освобождает стороны от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому права и законные интересы подрядчика, вопреки доводам заявителя, в этом отношении также не нарушаются».

Управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, напротив, считает, что доводы заявителя справедливы. «Если производится закупка, в которую включены услуги и товары, как отсутствующие, так и присутствующие в перечне, утвержденном Правительством России, то заказчик обязан проводить определение поставщика именно в форме электронного аукциона, что ранее Управление и делало, проводя торги на строительство медучреждений,— отмечает господин Иккерт.— Поэтому можно с достаточно высокой степенью уверенности предположить, что антимонопольный орган признает жалобу обоснованной».

Булат Баширов, Елена Чиркова