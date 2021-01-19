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Фото: «ЮВТ Аэро»

Из Перми открылись прямые авиарейсы в Республику Коми

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила регулярные прямые рейсы Пермь — Усинск (Республика Коми). Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, перелеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Рейсы уже появились в расписании Большого Савино.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек. Минимальная стоимость перелета в одну сторону — от 8159 рублей.

Отметим, ранее улететь из Перми в Республику Коми можно было только с пересадкой в Москве.

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