Из Перми открылись прямые авиарейсы в Республику Коми

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила регулярные прямые рейсы Пермь — Усинск (Республика Коми). Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, перелеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Рейсы уже появились в расписании Большого Савино.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек. Минимальная стоимость перелета в одну сторону — от 8159 рублей.

Отметим, ранее улететь из Перми в Республику Коми можно было только с пересадкой в Москве.