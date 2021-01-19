«Локомотив» уступил 1:4 в матче КХЛ с «Металлургом»

19 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде встречался с магнитогорским «Металлургом». Игра в Магнитогорске закончилась со счетом 4:1 в пользу хоккеистов «Металлурга».

В составе «Металлурга» шайбы забросили Николай Прохоркин (14-я минута), Григорий Дронов (38-я минута), Максим Карпов (48-я минута) и Архип Неколенко (57-я минута). В составе железнодорожников результативным броском отметился Антон Ландер (22-я минута).

Это вторая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первом матче в Ярославле 29 сентября «Локомотив» уступил «Металлургу» по буллитам со счетом 3:4.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» снова проведет в гостях. 21 января железнодорожники в Казани играют с местным «Ак Барсом».

Антон Антонов