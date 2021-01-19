19 января, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

На Кубани ФРП выдал займы 37 предприятиям на сумму 750 млн рублей

Фонд развития промышленности Кубани (ФРП) предоставил льготные займы 37 предприятиям на сумму более 750 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил глава регионального департамента промышленной политики Иван Куликов, 2020 год стал рекордным для ФРП по количеству заключенных договоров. 

В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, ФРП разработал и внедрил специальную меру поддержки производителей товаров первой необходимости. В результате 150 млн руб. под 1% годовых с отсрочкой платежа получили 10 предприятий. Представителям легкой и мебельной промышленности предоставили 15 займов на сумму 217 млн руб. На финансирование проектов создания новых производств выделили более 350 млн руб. Льготные займы выдавались, в том числе, по новым программам «Бизнес привилегия» и «Конверсия». В 2020 году в работу запустили шесть проектов, профинансированных ранее ФРП. В 2021 году планируется запустить  еще порядка десяти новых производств.

Как писал "Ъ-Кубань", Фонд развития промышленности Краснодарского края увеличен на 500 млн руб. Теперь его объем достигает 2 млрд руб., в планах региональных властей до конца 2022 года докапитализировать фонд до 5 млрд руб.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя