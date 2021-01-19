Депутатов Пермской думы с марта могут обязать отчитываться о расходах

Сегодня комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской думы рассмотрел проект решения об изменении положения, которое регламентирует предоставление депутатам компенсационных выплат. Как доложил зампредседателя комитета Олег Бурдин, проект решения конкретизирует порядок предоставления выплат: определяет виды расходов депутатов, которые подлежат компенсации, перечень документов, подтверждающих фактически произведенные депутатом расходы, условия предоставления компенсации и сроки ее начисления. Кроме того, из этого документа исключена статья о компенсации расходов на подарки, из-за которой проект решения был отклонен в сентябре прошлого года.

Согласно законодательству, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, имеют право на компенсацию из городского бюджета расходов, связанных с депутатской деятельностью. Размер компенсации для депутата Пермской думы составляет около 8 тыс. руб. в месяц. В феврале 2020 года прокуратура Перми вынесла думе протест. В надзорном органе считают, что сумма выплаты не должна быть фиксированной и компенсировать думцам следует только фактически произведенные и подтвержденные документами расходы.

Ряд депутатов критически высказались о внесении изменений. Олег Бурдин не согласился с исключением статьи о подарках, отметив, что депутаты часто посещают юбилеи и другие мероприятия, «на которые с пустыми руками не пойдешь». «Можно назвать эту статью иначе, например “представительские расходы”», — считает господин Бурдин.

По мнению депутата Натальи Мельник, сумма слишком незначительна, чтобы отчитываться о ее использовании каждый месяц. «Я тогда от нее, пожалуй, лучше совсем откажусь», — заявила депутат.

Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов выступил за внесение изменений в положение о выплатах. «Опыт других регионов показывает, что отчитываться за эти деньги все-таки необходимо. Документ надо принимать, но в процессе реализации нужно посмотреть, как упростить отчетность», — считает господин Грибанов.

По итогам обсуждения члены комитета единогласно поддержали проект решения. Он будет рассмотрен на февральском пленарном заседании городской думы. Если на нем проект решения будет принят, то отчитываться о расходах думцы будут уже с марта.