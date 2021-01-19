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В районе Западного обхода Краснодара ликвидировали незаконную свалку

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В районе Западного обхода Краснодара ликвидирована несанкционированная свалка строительных отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани. 

Навалы мусора, которые образовались от разбора зданий и ремонта помещений, длительное время оставались без внимания работников администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара, что является нарушением требований федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления». По итогу проверки прокуратура внесла  главе администрации округа представление. На данный момент территория очищена от строительных отходов.

Кроме того, в рамках проверки аналогичные свалки были обнаружены на земельных участках по улице 1-го Мая. Прокуратура направила в Прикубанский районный суд исковое заявление с требованием обязать владельца земельного участка устранить нарушения природоохранного законодательства.

Наталья Решетняк


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