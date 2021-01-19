В Ярославле врача скорой помощи наградили медалью

В Ярославле врач скорой помощи Валерий Голубев награжден медалью «За жертвенное служение», сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что награда врачу «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» вручена за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

В департаменте рассказали, что Валерий Голубев начал работать на станции скорой помощи в качестве фельдшера. Тогда ему было только 20 лет. С 1999 года, после окончания Ярославской государственной медицинской академии, он работает врачом скорой помощи.

«Сейчас обладатель высшей квалификационной категории работает врачом общепрофильной выездной бригады, в совершенстве владеет всеми методами диагностики и реанимации. На его профессиональном счету множество спасенных жизней. Пациенты и администрация станции многократно отмечали его благодарностями»,— говорится в сообщении департамента.

Мария Негуляй