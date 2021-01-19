«В словах Володина можно разглядеть некоторое снисхождение»

Госдума единодушно осудила деятельность Алексея Навального. Это произошло на открытии весенней сессии нижней палаты. Вячеслав Володин, открывая первое в этом году пленарное заседание, напомнил коллегам о том, что США и их союзники намерены вмешаться в предстоящие в сентябре российские парламентские выборы. Лидеры фракций полностью поддержали позицию спикера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем опасные для страны тенденции.
Спикер, лучше сказать председатель, Государственной думы Вячеслав Володин в своей вступительной речи по случаю открытия весенней сессии, после совсем небольшой преамбулы относительно выполнения нижней палатой послания президента, перешел к главному. В этом году в стране парламентские выборы и в них хотят вмешаться. Кто именно, понятно: Соединенные Штаты и их союзники по НАТО. Далее Вячеслав Викторович прочитал коллегам — а, может быть, вернее назвать их подчиненными — краткую лекцию о моральном и нравственном разложении правящих элит США и попрании ими принципов демократии.
После этого, как и положено, он расставил акценты. Наша российская политическая система за 20 лет доказала свою устойчивость, и вот они этим очень недовольны и хотят ее расшатать.
Так вот таким в российской власти делать нечего.
«Он — пешка в чужой большой игре. Эта игра отнюдь не дружественна и опасна для нашей страны. Поэтому если голова у него на плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые, пускай объясняют, где что нарушил, защищают, но в политике таким не место», — заявил Вячеслав Володин.
Надо сказать, получилось красиво. Очень хорошая организация: зал в тишине сосредоточенно внимал речи думского руководителя. На многих лицах читалось согласие и осуждение. В некоторых острых моментах выступление прерывалось небурными аплодисментами.
А когда пришел черед лидеров фракций, они, как и просил Володин, продемонстрировали редкостное единодушие. На голову бывшего «берлинского пациента» посыпался град проклятий. Заметно, что и партия власти и системная оппозиция хорошо подготовились. Комментарии один другого краше — от попа Гапона до котенка, что валяется в ногах у западных покровителей.
«Противно о нем говорить, но он есть, и находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки, кого они поддерживают-то? Человек чужой для нас, как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль, у которых три варианта пути — я об этом сказал 20 лет назад — тюрьма, эмиграция или могила. Вот они так приблизительно и уже распределились», — сказал Владимир Жириновский.
Совсем недавно такие отсылки к откровенно сталинской риторике вызывали улыбку. Это было присуще лидерам несколько маргинального толка.
Неужели именно такими стандартами демократии должна гордиться современная Россия?
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на любовь наших бескомпромиссных народных избранников к зарубежным командировкам, в том числе в самое что ни на есть вражеское логово — Соединенные Штаты. Да и активы, а то и иностранное гражданство, у некоторых тоже можно поискать. В принципе все это известно. Зачем повторять то, что уже сотни раз сказано?
При этом в словах Володина можно разглядеть даже некоторое снисхождение. Главное — Навального до власти не допустить. А так, чтобы судить немедленно и без стеснений, по законам военного времени, — этого все-таки нет, пока. Потому что здесь проходит тонкая грань, которую очень легко перейти. Однако если всерьез вернуться к методам 37 года, тогда буквально каждый рискует оказаться на месте «берлинского пациента», невзирая, как говорится, на заслуги и звания. И вот об этом не стоит забывать.
Читайте мнения политического обозревателя Дмитрия Дризе — эксклюзивно в Telegram-канале «Ъ FM. Мнения и Новости».