«В словах Володина можно разглядеть некоторое снисхождение»

Госдума единодушно осудила деятельность Алексея Навального. Это произошло на открытии весенней сессии нижней палаты. Вячеслав Володин, открывая первое в этом году пленарное заседание, напомнил коллегам о том, что США и их союзники намерены вмешаться в предстоящие в сентябре российские парламентские выборы. Лидеры фракций полностью поддержали позицию спикера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем опасные для страны тенденции.

Спикер, лучше сказать председатель, Государственной думы Вячеслав Володин в своей вступительной речи по случаю открытия весенней сессии, после совсем небольшой преамбулы относительно выполнения нижней палатой послания президента, перешел к главному. В этом году в стране парламентские выборы и в них хотят вмешаться. Кто именно, понятно: Соединенные Штаты и их союзники по НАТО. Далее Вячеслав Викторович прочитал коллегам — а, может быть, вернее назвать их подчиненными — краткую лекцию о моральном и нравственном разложении правящих элит США и попрании ими принципов демократии.

После этого, как и положено, он расставил акценты. Наша российская политическая система за 20 лет доказала свою устойчивость, и вот они этим очень недовольны и хотят ее расшатать.

Яркий пример: прислали нам из Берлина пешку, наймита иностранных спецслужб, чтобы он здесь раскачивал лодку.

Так вот таким в российской власти делать нечего.

«Он — пешка в чужой большой игре. Эта игра отнюдь не дружественна и опасна для нашей страны. Поэтому если голова у него на плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые, пускай объясняют, где что нарушил, защищают, но в политике таким не место», — заявил Вячеслав Володин.

Надо сказать, получилось красиво. Очень хорошая организация: зал в тишине сосредоточенно внимал речи думского руководителя. На многих лицах читалось согласие и осуждение. В некоторых острых моментах выступление прерывалось небурными аплодисментами.

А когда пришел черед лидеров фракций, они, как и просил Володин, продемонстрировали редкостное единодушие. На голову бывшего «берлинского пациента» посыпался град проклятий. Заметно, что и партия власти и системная оппозиция хорошо подготовились. Комментарии один другого краше — от попа Гапона до котенка, что валяется в ногах у западных покровителей.

«Противно о нем говорить, но он есть, и находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки, кого они поддерживают-то? Человек чужой для нас, как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль, у которых три варианта пути — я об этом сказал 20 лет назад — тюрьма, эмиграция или могила. Вот они так приблизительно и уже распределились», — сказал Владимир Жириновский.

Совсем недавно такие отсылки к откровенно сталинской риторике вызывали улыбку. Это было присуще лидерам несколько маргинального толка.

Но теперь термины вроде наймит, враг народа зазвучали уже в официальной повестке, и это совсем не смешно.

Неужели именно такими стандартами демократии должна гордиться современная Россия?

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на любовь наших бескомпромиссных народных избранников к зарубежным командировкам, в том числе в самое что ни на есть вражеское логово — Соединенные Штаты. Да и активы, а то и иностранное гражданство, у некоторых тоже можно поискать. В принципе все это известно. Зачем повторять то, что уже сотни раз сказано?

При этом в словах Володина можно разглядеть даже некоторое снисхождение. Главное — Навального до власти не допустить. А так, чтобы судить немедленно и без стеснений, по законам военного времени, — этого все-таки нет, пока. Потому что здесь проходит тонкая грань, которую очень легко перейти. Однако если всерьез вернуться к методам 37 года, тогда буквально каждый рискует оказаться на месте «берлинского пациента», невзирая, как говорится, на заслуги и звания. И вот об этом не стоит забывать.