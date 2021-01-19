«Звезды» по-новому

А именно, изменились требования к гостиницам в части их соответствия стандартам классификации, порядок получения свидетельства о присвоении категории, а также введена ответственность владельцев малых средств размещения за невыполнение требований об обязательной сертификации. Эксперты отрасли считают, что данные изменения будут выгодны государству и потребителям гостиничных услуг, а вот для владельцев малых средств размещения могут создать дополнительные сложности.

Что изменилось

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», которым вводятся новые правила и требования к средствам размещения, претендующим на присвоение той или иной категории. Обязательной классификации подлежат гостиницы и иные средства размещения, оказывающие гостиничные услуги. Действующим законодательством определено, что организации, оказывающие медицинские услуги, организации отдыха и оздоровления детей, базы отдыха и туристические базы обязательной классификации не подлежат.

В новом постановлении ужесточились условия присвоения баллов при оценке гостиницы. По оценке экспертов, работающих в системе сертификации, с этого года отелю без бассейна и номера, адаптированного к требованиям доступной среды для маломобильных групп граждан, получить «4 звезды» стало практически невозможно.

Внесены изменения и в критерии балльной оценки средства размещения – они стали более жесткими: недостаточно только набрать достаточно высокую общую сумму баллов по всем позициям, предусмотренным Системой классификации. Нужно также набрать сумму баллов выше минимальных значений, установленных для каждой категории, по тем позициям, которые касаются не набора услуг, а качественных характеристик гостиницы. Выросли требования к персоналу – сотрудники должны знать иностранные языки, выполнять установленные стандарты обслуживания.

Одновременно с этим была упрощена процедура подачи заявки на получение свидетельства о присвоении категории, которую, согласно постановлению, владельцы средства размещения должны инициировать самостоятельно, отправив заявление и сопроводительный пакет документов в одну из аккредитованных организаций, работающих в регионе расположения гостиницы. С 2021 года значительно сокращен перечень документов, которые владелец средства размещения обязан приложить к заявлению. Если ранее в пакет входили свидетельства о выполнении санитарно-эпидемиологических стандартов и требований к пожарной безопасности, штатное расписание организации, договор на вывоз ТБО и еще множество подобных документов, теперь необходимы только выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копия паспорта (для ИП), уведомление Роспотребнадзора о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг или услуг временного проживания, а также документы, подтверждающие право на использование здания с целью оказания соответствующих услуг.

После подачи заявки, заключается договор на проведение работ по классификации, формируются комиссия, которая проводит экспертную оценку и принимает решения о присвоении категории, выдаче свидетельства или же документально обоснованного отказа в присвоении категории. Этот процесс может занимать от 7 дней до 6 месяцев в зависимости от готовности объекта и соответствия его заявленной категории. Далее все результаты классификации предоставляются в Федеральное агентство по туризму для включения в единый перечень классифицированных гостиниц.

В зависимости от категории (звездности) стоимость проведения классификации для объектов с количеством номеров менее 50 на рынке услуг варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Свидетельство о присвоении категории выдается на три года, после чего процедура экспертной оценке и классификации должна быть пройдена заново. В случае, если комиссия выявит несоответствие гостиницы заявленной «звездности», владельцу выдаются рекомендации по приведению средства размещения к установленным стандартам, которое должно быть выполнено в течение трех месяцев, а действие свидетельства о присвоении категории приостанавливается.

Также с 1 января вступило в силу положение федерального закона №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», которое обязует все без исключения средства размещения, ведущие деятельность на территории Российской Федерации, пройти процедуру классификации и получить сертификат о присвоении категории, выраженной в международной системе «звезд».

До 1 января 2021 года административная ответственность за отсутствие свидетельства о присвоении категории распространялась на гостиницы с номерным фондом от 50 единиц, с этого года данная норма начинает действовать и для средств размещения вместимостью от 15 номеров. В связи с кризисом, который постиг туристическую индустрию в 2020 году, требования №132-ФЗ не будут применяться к мини-гостиницам с номерным фондом до 15 единиц до 1 января 2022 года. В рамках оказания государственной поддержки сроки действия свидетельств о присвоении категории гостиницам, истекших в 2020 году, продлен до 1 марта 2021 года. Таким образом, фактически для ряда объектов ответственность за неполучение или не продление свидетельства наступает не с 1 января, а с 1 марта 2021 года.

На собственном опыте

Краснодарский край стал пилотным регионом, в котором требования по обязательной классификации гостиниц были введены сначала в Сочи в 2011 г. в период подготовки к зимней Олимпиаде, затем с 2016 г. на всей территории Кубани в период подготовки к Чемпионату по футболу ФИФА. Данные требования были обязательными до 2018 года, тем не менее, процесс присвоения «звезд» крупным и малым средствам размещения региона продолжается до сих пор, так что в этой части требования закона не станут большой новостью для региональных игроков индустрии гостеприимства.

«В связи с тем, что обязательность классификации введена в Краснодарском крае с 2014 года, в настоящее время все малые гостиницы (наверное, уже по привычке) продолжают работу в этом направлении. Процесс классификации мини-отелей активно идет в таких муниципалитетах как Сочи, Геленджик, Анапа, Тихорецкий, Тимашевский, Кавказский и Павловский районы», - пояснила директор НАО «Курортэкспертиза» Ирина Пожидаева.

Сегодня на территории края уже прошли классификацию 3751 объект. Высшая категория «5 звезд» присвоена 38 объектам, категория «4 звезды» - 168 объектам, в крае работают 580 гостиниц категории «3 звезды», 359 - категории «2 звезды», 141 – «категории 1», 2465 средств размещения получили категорию «без звезд».

По данным органов местного самоуправления Краснодарского края, в настоящий момент подлежат классификации более 2,5 тысяч объектов с номерным фондом от 15 до 50 номеров. В 2020 году министерством курортов и туризма Краснодарского края была проведена инвентаризация средств размещения вне зависимости от объема номерного фонда и форм собственности, и сейчас ведется работа с отельерами по приведению средств размещения в соответствие с действующими требованиями к оказанию гостиничных услуг.

Сертификация гостиниц по международным стандартам, по мнению властей, должна стимулировать процесс легализации малых средств размещения и постановки их на налоговый учет, выведет из тени зарплаты и персонал, а также защитит туристов от некачественных гостиничных услуг, обеспечит безопасность отдыха и повысит доверие клиентов к тому или иному средству размещения, что, в конечном итоге, положительно повлияет на туристическую привлекательность региона.

«Классификация средств размещения способствует повышению конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности средств размещения, расположенных на территории Краснодарского края, увеличивая туристский поток внутреннего и въездного туризма за счет укрепления доверия потребителей соответствующих услуг к оценке соответствия присвоенной средству размещения,» - считает врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина.

При этом представитель министерства убеждена, что говорить сегодня о массовой легализации мини-гостиниц будет неверно, так как данная работа проводится системно. Перечень средств размещения ежегодно пополняется объектами, поставленными на налоговый учет, легализующими свои отношения с работниками, а также объектами, разрешенный вид использования которых приведен в соответствие с действующим земельным законодательством. По данным министерства, в 2020 году в рамках данной работы 96 объектов поставлены на налоговый учет, для 137 объектов внесены изменения в сведения о виде разрешенного использования, заключен 61 трудовой договор хозяйствующих субъектов с работниками.

Однако оптимизм должностных лиц не разделяют сами представители гостиничной индустрии. По их мнению, требования к средствам размещения часто сложно выполнить, что создает препятствия для малого и среднего бизнеса, может вытеснить из легального поля еще больше мини-отелей, а также создать условия для коррупции.

«Результаты мы видим во многих регионах страны, где отдельным частным домам выданы звезды, хотя уровень услуг и сервиса звездной категории явно не соответствуют. Сейчас работу по выявлению таких гостиниц Ростуризм будет проводить в рамках новых расширенных полномочий. В прошлом году в январе гостиничная отрасль получила «закон Хованской», в январе этого года - новые требования классификации, все это дополнительно снизит процент легальных средств размещения на рынке. В нынешней форме от классификации выиграет государство и потребитель, но только в том случае, если будет не только наведен порядок в легальном бизнесе, но и выведен из тени "серый" сектор объектов размещения», - считает вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Меры, регулирующие деятельность гостиничной индустрии, остаются в числе важных задач для региональной власти, так как привлекательность курортов Краснодарского края и внутреннего туризма ежегодно растет, даже несмотря на пандемию. За 2020 год край посетили более 12 миллионов туристов, из них в коллективных средствах размещения остановились 7,7 миллионов человек, в индивидуальных – 4,3 миллионов туристов.

Ольга Логинова