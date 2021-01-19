Мошенники вымогают деньги у нижегородских бизнесменов под видом проверок по COVID

Новые способы мошенничества выявили в Нижегородской области в условиях проведения проверок по соблюдению предпринимателями требований для профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Злоумышленники звонят руководителям организаций, сообщают о якобы планируемой проверке соблюдения санитарных норм на предприятии и предлагают за деньги решить вопрос положительно.

Департамент региональной безопасности предупреждает, что требования о перечислении средств для прохождения проверки являются незаконными: «При поступлении подобных предложений необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные органы».

Анастасия Еремина