Кировский райсуд Уфы приостановил арест общественника Альберта Рахматуллина

Судья Кировского районного суда Уфы Ольга Совина, которая в понедельник вынесла постановление об административном аресте на 10 суток общественника Альберта Рахматуллина, приостановила действие документа на трое суток. Сегодня, как стало известно, у господина Рахматуллина скончался отец. Ходатайство о прекращении исполнения постановления или приостановления его действия до семи суток в суд подал депутат Курултая Дмитрий Чувилин, который представляет интересы господина Рахматуллина в суде. В эти минуты господин Чувилин с оригиналом определения суда находится в спецприемнике лиц, подвергнутых административному наказанию на улице Колгуевской в Уфе, где отбывает наказание господин Рахматуллин.

Напомним, в понедельник Альберт Рахматуллин был признан виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ): вместе с десятками уфимцев он, находясь в фойе Дома республики, требовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

Булат Баширов