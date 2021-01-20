Четверть века строгого режима

Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, которого судят во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите за убийство восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, будет оглашен 21 января. Вчера после прений, в ходе которых военный прокурор запросил в качестве наказания для подсудимого 25 лет колонии строгого режима, судья удалился в совещательную комнату. Наказать по всей строгости закона Рамиля Шамсутдинова требуют и родственники погибших. Адвокаты подсудимого указывают, что в данной ситуации это максимальный срок, и надеются на более мягкое наказание. В конце прошлого года судебные присяжные вынесли вердикт, что подсудимый виновен, но заслуживает снисхождения, потому что расстрел произошел в результате конфликта со старшими по званию.

Вчера в ходе судебных прений гособвинитель затребовал для Рамиля Шамсутдинова в качестве наказания 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По его мнению, оснований для смягчения приговора рядовому нет. Это были вторые прения. Первые прошли в конце декабря, накануне того как присяжные заседатели, участвующие в деле, удалились для вынесения вердикта. Особенностью тех прений было то, что прокурор не имел права требовать конкретного наказания. Поэтому он ограничился заявлением, что считает вину солдата полностью доказанной и не видит оснований для проявления к нему снисхождения.

Тем не менее коллегия присяжных, единогласно признавшая, что солдат виновен в убийстве сослуживцев, большинством голосов (пять против трех) вынесла решение, что он заслуживает сострадания при вынесении приговора.

«Мы ожидали, что прокурор озвучит такой срок. С учетом того что сторона обвинения, выступая перед присяжными, настаивала на том, что наш подзащитный не заслуживает снисхождения, обвинение изначально рассчитывало на пожизненный срок. Так как присяжные проявили снисхождение, 25 лет лишения свободы — это максимальный срок, который возможен в данной ситуации», — сказал „Ъ“ адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев. Сторона защиты надеется «на более мягкое наказание», на то, что судья учтет признание вины подсудимым и его раскаяние, а также тот факт, что ранее к суду он не привлекался. «Шамсутдинов сам оказался жертвой неуставных отношений, жуткой дедовщины, которая царила в этой воинской части. И этому есть подтверждение. Следствием было установлено, что в действиях некоторых убитых усматривалась вина в отношении Шамсутдинова. Кроме того, был осужден инструктор по физической подготовке этой части Руслан Мухатов, его признали виновным в издевательствах над нашим подзащитным и еще семью солдатами», — отметил господин Нагиев. Также он сказал, что на протяжении всего следствия Рамиль Шамсутдинов придерживался принципиальной позиции говорить только правду. «Мы сразу же опровергли версию об изнасиловании, которая появлялась в ряде СМИ. Говорили правду и о погибшем Евсееве, который не был причастен к издевательствам, а оказался на линии огня случайно», — уточнил он.

Потерпевшие попросили суд назначить для Рамиля Шамсутдинова максимально строгое наказание. Они считают, что раскаяния подсудимого не были искренними. Сам Рамиль Шамсутдинов на вторых прениях от последнего слова отказался, отметив, что ему нечего сказать. В ходе первых прений он говорил, что его «довели до этой ситуации», и что он «этого не хотел».

По завершении прений судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 21 января.

Екатерина Еременко