У гражданина Украины таможенники изъяли незадекларированные гривны, рубли и доллары

На таможенном посту МАПП Донецк Ростовской таможни сотрудники ведомства изъяли у гражданина Украины незадекларированные деньги. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сообщает ведомство, мужчина прибыл на таможенный пост из Украины на автомобиле Reno Master. В машине были обнаружены рубли, гривны и доллары, сумма которых в эквиваленте превыcила $31 тыс. Сумма незадекларированных средств составила более $31 тыс. По данным ведомства, мужчине было известно о том, что наличные, в сумме превышающие $10 тыс., подлежат декларированию. Чтобы избежать декларирования, мужчина передал часть денег ехавшим с ним пассажирам. Кроме того, еще одна часть денег находилась под пластиковой обшивкой автомобиля. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).

Наталья Шинкарева