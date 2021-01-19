В расследовании Алексея Навального увидели «самарский след» У кого есть доступ к базе данных о перелетах пассажиров

Расследование о возможных отравителях Алексея Навального обернулось уголовным делом для самарского полицейского. По данным источников РБК, Кирилла Чупрова подозревают в продаже данных о перелетах предполагаемых сотрудников ФСБ. Об их причастности к отравлению говорится в расследовании Bellingcat и издания The Insider. Журналисты изучили информацию о поездках Навального по стране — маршруты совпали с передвижениями якобы сотрудников спецслужб. То, что данные предоставил именно самарский полицейский, официально не подтверждено.

Сам старший лейтенант сейчас под домашним арестом, следователи возбудили уголовное дело, сообщил ведущий корреспондент “Ъ-Волга” Георгий Портнов: «Самарский районный суд поместил старшего лейтенанта шестого отдела полиции Самары Кирилла Чупрова под домашний арест. Мера пресечения в отношении его действует до 28 февраля текущего года, об этом “Ъ” сообщили 19 января в пресс-службе суда. Дело возбуждено по статье 285, часть 3 УК РФ “Злоупотребление должностными полномочиями”. Суд проходит в закрытом режиме. В СУ СК РФ по Самарской области ситуацию не комментируют, в полиции сообщили о проведении служебной проверки».

По данным РБК, следствие считает, что полицейский получил информацию из базы «Розыск магистраль» и передал ее постороннему лицу. Система содержит данные о перемещениях россиян на поездах или самолетах, то есть в случаях когда для покупки билета нужно подтвердить свою личность. База позволяет выяснить, когда, откуда и куда путешествовал пассажир. У кого есть доступ к ней? И часто ли наказывают тех, кто пользуется ею незаконно? На эти вопросы “Ъ FM” ответил председатель координационного совета Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин:

«Вход в базы данных осуществляются по соответствующему паролю, который сохраняется в файлах. Всегда можно отследить, кто и когда заходил туда, и потом спросить: “А что ты там делал?” Залезать в эту базу данных можно только лишь по указанию руководителя, причем оно должно быть записано в соответствующий журнал, либо у этого сотрудника самого должен быть пароль, чтобы не заниматься лишней бухгалтерией.

К сожалению, пока никакого мониторинга за сотрудниками не ведется.

Я считаю, что нужно усилить ответственность за вход в базу без санкции начальника или необходимых на то оснований. А в конце месяца вся информация об этом должна быть направлена руководителю того органа, откуда пошли запросы. Если деньги каким-то образом и перечислялись, Финмониторинг это отследит, если они передавались наличными, все будет выяснять ФСБ».

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По статье о злоупотреблении полномочиями полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы. В региональном МВД заявили, что если вину Кирилла Чупрова докажут, его уволят. А руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.