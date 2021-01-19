Суд отменил «неуд» за работу главе Борисоглебского района Ярославской области

В Ярославской области решением суда отменена неудовлетворительная оценка, выставленная депутатами собрания представителей Борисоглебского района главе района Владимиру Попову за его работу по итогам года, сообщает сетевое издание «Ярньюс». Соответствующее решение вынесено 18 января Ростовским районным судом.

Напомним, борисоглебские депутаты в июле 2020 года посчитали неудовлетворительной работу главы района в 2019 году. В вину главе района поставили не отремонтированный стадион в Борисоглебске, плохое качество дорог и мостов в районе. Один из мостов через реку Устье, построенный четыре года назад, обрушился в апреле 2020 года. За неудовлетворительную оценку проголосовали 10 из 15 депутатов. По уставу района, если неудовлетворительная оценка выставляется главе два раза, он должен уйти в отставку.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что Владимир Попов не согласился с «неудом» и оспорил решение депутатов в суде. Истцами выступали Владимир Попов и администрация Борисоглебского муниципального района. Ответчиком – собрание представителей Борисоглебского муниципального района. Всего было проведено четыре судебных заседания.

Пока не сообщается, будет ли собрание представителей обжаловать решение районного суда.

Мария Негуляй