Конкурс по отбору кандидатов на должность главы города может пройти в онлайн-формате

Комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской думы рассмотрел проект решения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города-главы администрации Перми. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, конкурс, согласно проекту, планируется провести 18 марта. Процедура пройдет в форме испытания: кандидат изложит программу развития Перми, также с ним проведут индивидуальное собеседование.

Временно исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин сообщил, что проектом решения предлагается так же создать конкурсную комиссию для отбора кандидатов. Комиссия будет состоять из 12 человек. От Пермской думы в нее планируется включить господина Малютина, вице-спикера Алексея Грибанова, депутатов Василия Кузнецова, Наталью Мельник, Наталью Рослякову и Александра Филиппова. Состав второй половины комиссии депутаты предлагают сформировать краевым властям.

Участники заседания обсудили также возможность проведения конкурса по отбору главы города в онлайн-режиме. С таким предложением выступила депутат Надежда Агишева. «Мне кажется, офлайн-мероприятие может нарушить права участников — кто-то из них может быть контактным, а кто-то входить в группу риска по здоровью. Второй момент — не смотря на то, что в заседании комиссии смогут принимать участие только депутаты, если присутствовать решат многие из них, мы можем выйдем за эпидемиологические рамки по количеству человек, которому можно встречаться в одном пространстве. Те же комитеты и пленарные заседания мы сейчас проводить офлайн не можем», — отметила госпожа Агишева. «Кроме того, это было бы полезно с точки зрения открытости. Трансляция конкурса в интернете позволила бы наблюдать за ним большему количеству горожан», — добавила депутат.

Дмитрий Малютин ответил, что формат проведения конкурса пока точно не определен, основная цель проекта решения — назначить дату и сформировать конкурсную комиссии, которая будет уполномочена принимать дальнейшие решения. При этом, по словам господина Малютина, проведение процедуры по видео-конференц-связи не исключается.

Члены комитета поддержали проект решения. Его обсуждение продолжится на пленарном заседании гордумы.

Напомним, прежний глава Перми Дмитрий Самойлов в конце прошлого года покинул пост и перешел в краевое правительство. Временно исполняющим обязанности главы города был назначен депутат Пермской думы Алексей Демкин.