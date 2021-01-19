Легкая промышленность в Нижегородской области получит субсидии на 22 миллиона рублей В 2021 году нижегородские предприятия легкой промышленности получат областные субсидии на 22 миллиона рублей

Об этом сообщил сегодня министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

По его словам, в прошлом году предприятия легкой промышленности получили финансовую господдержку на сумму 13,6 миллиона рублей. В 2021 году ее удалось увеличить более чем в 1,5 раза. Все средства выделяются в рамках программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области». Предприятия легпрома могут направить деньги на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, покупку оборудования, модернизацию производства и оборотные средства.