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Фото: предоставлено телерадиокомпанией ННТВ

Легкая промышленность в Нижегородской области получит субсидии на 22 миллиона рублей

В 2021 году нижегородские предприятия легкой промышленности получат областные субсидии на 22 миллиона рублей

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Об этом сообщил сегодня министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.


По его словам, в прошлом году предприятия легкой промышленности получили финансовую господдержку на сумму 13,6 миллиона рублей. В 2021 году ее удалось увеличить более чем в 1,5 раза. Все средства выделяются в рамках программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области». Предприятия легпрома могут направить деньги на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, покупку оборудования, модернизацию производства и оборотные средства.

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