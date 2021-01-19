Аналитики ВЭФ назвали главные угрозы после пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 может стать источником глобальных кризисов на ближайшие десять лет, говорится в отчете «Глобальные риски 2021» (.pdf), который подготовили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Результаты опроса, проведенного ВЭФ показали, что в ближайшие два года возможными угрозами станут инфекционные заболевания и нехватка у населения средств. Среди других угроз — экстремальная погода, сбои в кибербезопасности и цифровая концентрация власти.

Через три-пять лет на первый план выйдут другие «побочные эффекты» пандемии. В первую очередь респонденты выразили беспокойство по поводу «пузырей», которые могут надуться на рынке каких-либо активов, сбоев в ИТ-инфраструктуре. Кроме того, в числе угроз в этот период называются нестабильность цен, шоки на товарных рынках и долговые кризисы. В срок от пяти до десяти лет главными рисками названы оружие массового поражения, крах государственности, утрата биоразнообразия и нехватка природных ресурсов.

По данным Универитета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 95,6 млн человек. Более 2 млн заразившихся умерли, 52,7 млн выздоровели.