В Ярославле закрывают филиал Ленинградского университета

В Ярославле будет закрыт филиал Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина. Сообщение о закрытии филиала опубликовано на официальном сайте вуза. В учебном заведении отметили, что ученый совет вуза принял решение о закрытии ярославского филиала из-за «экономической нецелесообразности».

С 12 января студентов филиала перевели в головной университет. Обучение планируется проводить дистанционно. При этом стоимость обучения останется прежней. В вузе уточнили, что университет готов помочь с переводом в другие учебные заведения Ярославля тем студентам, которые не пожелают продолжать обучение в новой форме.

На данный момент в филиале обучается около 500 студентов. Университет, в частности, готовит дизайнеров, юристов, экономистов, а также специалистов в сфере туризма и рекламы.

Мария Негуляй