Тамбовский «Гранит-М» рассчитывает увеличить объемы производства на 15%

Производитель гальванического оборудования ООО «Гранит-М» в Уварово Тамбовской области намерен нарастить объемы производства из-за роста спроса на станции биологической очистки, следует из сообщения пресс-службы областной обладминистрации. «Наша задача в этом году — выпустить около 4 тыс. станций,… расширить номенклатуру по выпуску шпагата. Эта продукция пользуется большим спросом в сельском хозяйстве»,— цитирует пресс-служба главу предприятия Игоря Агапова. По итогам 2021 года «Гранит-М» планирует увеличить объемы производства на 15%. Предприятие может изготавливать автоматизированные и механизированные гальванические линии нового поколения для любого вида покрытий. Они могут быть укомплектованы установками фильтрации и регенерации растворов, фильтрации и очистки вентиляционных выбросов, установками локальной очистки стоков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Гранит-М» зарегистрировано в 2000 году. Занимается производством оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки. Андрею Минькову принадлежит 75% уставного капитала, Светлане Роговой — 25%. В 2019 году выручка компании составила 400,98 млн руб., чистая прибыль — 12,7 млн руб.

Ирина Лобанова