Имущественный комплекс воронежского ЗРМ «Атлам» снова не удалось реализовать с торгов

Конкурсный управляющий ООО «Завод растительных масел «Атлам» Татьяна Нечаева сообщила, что повторные торги в форме аукциона по продаже части имущественного комплекса (движимое и недвижимое имущество и оборудование) начальной стоимостью 59,9 млн руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В один лот входило само предприятие как имущественный комплекс с цехом рафинации и дезодорирования, складом для приемки, сушки и хранения, а также оборудованием.

Отметим, что с февраля 2020 года имущественный комплекс завода находится в аренде у местного ООО «Русбел» Василия Семченко. Заявление о банкротстве предприятия подал в июле 2018 года Россельхозбанк, долг завода перед которым составлял 199,2 млн руб. В июле 2019-го арбитражный суд Воронежской области ввел в отношении общества процедуру конкурсного производства. В декабре 2018-го Центральный райсуд Воронежа приговорил генерального директора «Атлама» Эльдара Этезова и коммерческого директора предприятия Мухаммата Каракизова к пяти годам лишения свободы условно по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ирина Лобанова