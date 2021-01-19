В Волгограде астраханцы пытались сбыть крупную партию наркотиков

В Волгограде областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Астраханской области и двоих жителей Волгоградской области. Они обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков (ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, в период с января по апрель 2020 года сообщники якобы получали крупные партии наркотиков, которые впоследствии фасовали на разовые дозы и распределяли в тайники-закладки на территории города. Всего сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли более 300 г тяжелых синтетических наркотиков и психотропных веществ.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд города. В качестве максимального наказания обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

Мария Шахрай