Казанский «Рубин» объявил о создании женской команды

Руководство казанского «Рубина» решило создать женскую команду. Об этом говорится в сообщении футбольного клуба.

Отмечается, что женская команда будет выступать в Суперлиге — сильнейшей лиге страны. Главным тренером казанцев стала Ольга Васильева, которая тренирует женский клуб «Мирас». В тренерский штаб также вошли казанские специалисты Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.

Женская команда «Рубина» будет выступать на одноименном стадионе в Авиастроительном районе. В феврале ей предстоит пройти обязательную процедуру лицензирования.

"Ъ-Казань"