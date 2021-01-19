Игорь Артамонов встретился с новым руководителем Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк

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Глава администрации Липецкой области провёл рабочую встречу с новым председателем Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк. На должность Наталия Цайтлер назначена 28 декабря. Приказ о ее назначении подписал Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Это первый деловой визит Наталии Цайтлер в Липецкую область.



Игорь Артамонов и Наталия Цайтлер обсудили перспективы партнерства. В частности, в ходе встречи говорилось о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнёрства в сфере образования и благоустройства, а также о цифровизации региона.

«Мы всегда открыты для сотрудничества. У нас уже есть положительный опыт работы со Сбербанком, как в сфере образования, так и в благоустройстве. Совместно мы реконструировали Быханов сад, который сразу же стал любимым местом отдыха липчан. Сейчас мы ведём переговоры о реализации ещё одного совместного проекта, который должен стать ярким подарком жителям региона», – сказал Игорь Артамонов.

«В 2021 год мы заходим с новыми амбициозными задачами и уверенностью в выполнении всех намеченных целей. Центрально-Черноземный банк всегда готов поддержать инвестиционные и социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей Липецкой области», - отметила Наталия Цайтлер.