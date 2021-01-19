В Сочи в дачном доме действовала подпольная нарколаборатория

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков, расположенной на территории дачного поселка в Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело об обороте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Во время обыска, по данным полиции, в лаборатории было изъято около 690 грамм мефедрона. Установлено, что двое приезжих из республики Чувашия арендовали у местного жителя дачный домик и организовали в нем лабораторию по синтезированию наркотического средства мефедрона. Статья 228.1 ч. 5 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар