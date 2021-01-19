В БГТУ им В.Г. Шухова появился специализированный стенд для изучения цифровой трансформации электросетевого комплекса

Фото: Белгородэнерго

Новый учебный стенд для практической специализированной подготовки студентов-энергетиков в современных условиях цифровой трансформации сетей появился на кафедре электроэнергетики и автоматики БГТУ им В.Г. Шухова. Учебное оборудование установлено при содействии «Россети Центр Белгородэнерго» и Чебоксарского электроаппаратного завода (ЧЭАЗ) в рамках программы взаимодействия с профильными учебными заведениями в части улучшения их материальной базы.



Стенд оборудован действующими образцами электрооборудования и предназначен для практического изучения принципов работы цифровой подстанции. Наглядное учебное пособие представляет собой фрагмент цифровой подстанции с понижающим трансформатором 110/10 кВ. Микропроцессорные программные комплексы системы, как и в реальной сети, интегрированы с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы учебной цифровой подстанции по цифровым каналам передачи данных поступают в систему SCADA, где обрабатываются, анализируются и могут быть использованы для формирования отчетов.

«Современный стенд по цифровой трансформации позволяет наглядно продемонстрировать работу релейной защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора и цифровую передачу данных с применением протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS), МЭК 61850-9-2 (SV) и распределением цифровых сигналов, — пояснил директор Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем Александр Белоусов. — Он будет использоваться для подготовки бакалавров и магистров, а также станет основой для развертывания цифрового полигона по переподготовке и повышению квалификации персонала Белгородэнерго. Также надеемся, что проводимые исследования станут основой нового направления цифровой энергетики в АПК, которое БГТУ им В.Г. Шухова развивает в рамках взаимодействия с Белгородским региональным научно-образовательным центром «Инновационные решения в АПК», — подчеркнул он.

«Мы рассчитываем, что новое высокотехнологичное учебное оборудование повысит качество обучения студентов-энергетиков и сориентирует их на реальные производственные процессы, — отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Цифровые технологии, которые активно входят в сферу электроэнергетики, требуют от наших специалистов особых знаний и навыков, получить которые теперь можно на студенческой скамье. Это сделает процесс обучения еще более эффективным и глубоким».