Житель Тольятти попытался расстрелять полицейского

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«При задержании подозреваемого он из огнестрельного оружия совершил не менее трех выстрелов в сотрудника полиции, однако реализовать задуманное у злоумышленника не получилось по не зависящим от него обстоятельствам, в связи со временной неисправностью оружия»,– говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбудило СУ СК России по Самарской области.

Георгий Портнов