Суд удовлетворил иск Сбербанка к «Петербургцементу»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка России к ООО «Петербургцемент». Как сообщается в картотеке арбитражных дел, иск банка удовлетворен полностью. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.

Известно, что банк подал иск к компании в августе 2020 года. Сумма требований по иску составляет 11,72 млрд руб.

Напомним, что Сбербанк ранее подал к структуре «Евроцемент груп» еще олдин иск, на 21,72 млрд рублей. Третьими сторонами по искам выступают ПАО Банк ВТБ и АО «Мальцовский портландцемент».