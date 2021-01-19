Первые карты жителя Самарской области выпущены в тестовом режиме

В Самарской области выпустили первую партию из 72 банковских карт проекта «Карта жителя Самарской области». Это сообщает пресс-служба регионального правительства.

ВТБ стал первым банком-эмитентом, выпустившим карты. Они относятся к платежной системе «Мир». Карта будет являться многофункциональной, совмещая банковскую и транспортную карту. По данным организаторов проекта, владельцы карты смогут получать скидки на товары и услуги предприятий-партнеров. Планируется, что карта будет персонализирована, в нее внесут сведения ОМС и фото владельца на обороте.

В настоящее время жители Самары и Тольятти также могут оплачивать проезд в муниципальном общественном транспорте банковской картой. Такая же возможность доступна при оплате проезда в пригородных поездах региона.

Анастасия Юдина