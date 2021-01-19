На Ставрополье на строительство корпуса детской краевой больницы выделено 3 млрд рублей

В Ставропольском крае на строительство нового корпуса детской краевой больницы в Ставрополе направлено около 3,2 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора. Уточняется, что работы на объекте выполнены на 70%. Отделочные работы должны начаться в марте.

Новый корпус располагается на 34 тыс. кв м и рассчитан на 280 стационарных коек. Планируется, что численность персонала будет составлять 800 человек. «В новом корпусе предполагается разместить реанимационное отделение, психоневрологическое, кардиохирургическое, хирургическое, микрохирургии глаза и челюстно-лицевой хирургии и другие. Запланирована установка более 350 единиц медоборудования»,— говорится в сообщении. Строительство корпуса должно завершится в конце 2021 года, а начать работу он должен в 2022 году.

Наталья Шинкарева