Пять компаний поучаствуют в реконструкции платного участка М4 «Дон» за 2,62 млрд рублей

По итогам 11 процедур торгов ГК «Автодор» на работы в рамках реконструкции участка 715-777 км трассы М4 «Дон» в Воронежской области победителями стали пять компаний, суммарно оценившие свои услуги в 2,62 млрд руб., сообщило De Facto со ссылкой на аукционную документацию. Максимальная стоимость контрактов составляла 2,65 млрд руб. В перечень работ входят установка на участке трассы барьерных и сетчатых ограждений, возведение путепроводов, археологические исследования и очистка территории от взрывоопасных предметов.

Победителями стали столичные «Горизонтстрой», «Строймост» и НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», воронежский «Реконэнерго» и ярославский «Отечественный комплекс систем ограждений» (ОКСО), сообщило издание. По три тендера выиграли «Горизонтстрой» (643 млн руб.) и ОКСО (818,9 млн руб.). По два контракта получили «Реконэнерго» (682 млн руб.) и «Строймост» (390 млн руб.). «Энерготранспроекту» достался контракт на 50,2 млн руб.