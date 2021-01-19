ММК вошел в тройку компаний с лучшими корпоративными сайтами

Инвестиционная компания «БКС Мир инвестиций» составила рейтинг корпоративных сайтов эмитентов, придерживающихся передовых практик с точки зрения раскрытия информации и коммуникации с инвесторами. Сайт ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял в рейтинге третье место.



Для оценки корпоративных сайтов компаний составители рейтинга сформировали чек-лист. В качестве критериев оценки, в частности, рассматривалось размещение на сайтах операционных/ежемесячных результатов или любой другой полезной информации помимо обязательной к раскрытию; своевременность публикации пресс-релизов и полезность представленной в них информации, презентация результатов и других важных событий, полнота и востребованность информации, содержащейся в распространяемых компанией материалах. Кроме того, принималось во внимание удобство сайта в целом и то, насколько легко и быстро на нем можно найти нужную информацию.

На основании этих критериев был составлен рейтинг компаний, своевременно обновляющих корпоративные сайты и предлагающих инвесторам наиболее подробные данные о своей деятельности в удобном формате. Максимум баллов, который компании могли набрать на базе оценок по чек-листу, – 1000. ПАО «ММК» в рейтинге занял третье место, набрав 990 баллов и войдя в число абсолютных лидеров с точки зрения раскрытия информации, ориентированной на инвестиционное сообщество и прочие целевые аудитории.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Магнитогорский металлургический комбинат постоянно работает над повышением степени прозрачности своей деятельности, ориентируясь на самые высокие стандарты раскрытия информации. Годовые отчеты ММК не раз становились победителями конкурсов среди российских эмитентов, а сам комбинат неоднократно выигрывал конкурс «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» для компаний-эмитентов. Корпоративный сайт ММК не раз признавался лучшим на отраслевых конкурсах».

В настоящее время ММК разрабатывает новую версию корпоративного сайта, стремясь максимально учесть современные тенденции не только в веб-дизайне и функциональности, но и в раскрытии информации. Компания стремится сделать свой официальный сайт еще более удобным, эргономичным и информативным для посетителей.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»