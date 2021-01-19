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Виктор Мамин и Ирина Текслер заняли руководящие должности в областной федерации дзюдо

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта. Возглавлять попечительский совет федерации будет жена челябинского губернатора Алексея Текслера — общественный деятель Ирина Текслер. Решения были приняты на внеочередной конференции спортивного объединения, которое прошло в режиме видеоконференции.

В сообщении минспорта отмечается, что основными направлениями работы федерации в новом составе станут популяризация и развитие дзюдо в Челябинской области, как массового и детского, так и высших достижений, а также проведение соревнований.

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