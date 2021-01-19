Татарстан намерен достроить дома обманутых дольщиков в 2021 году

Татарстан планирует в текущем году достроить дома обманутых дольщиков. Об этом на брифинге в Кабмине республики заявил первый заместитель премьер-министра региона Рустам Нигматуллин.

По его словам, в 2020 годы в Татарстане решили вопросы по семи объектам долевого строительства. Кроме того, возобновлены строительные работы в двух домах.

В число семи объектов вошли дома компании «Свей» (Достоевского, 57, дома №3 и №6 ЖК «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе Казани) и объекты ФОНа (дома № 2,3,4 ЖК МЧС, дом №5 ЖК «Молодежный). Жилая площадь данных домов превышает 200 тыс. кв. м., что составляет свыше 10% от площади строящихся в Татарстане домов. На достройку данных объектов планируется потратить 9 млрд руб.

"Ъ-Казань"