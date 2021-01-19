МТС «Центральная» займет 100 млн рублей в Россельхозбанке

Крупнейший оператор сельхозтехники Башкирии — ГУСП МТС «Центральная» — откроет две невозобновляемые кредитные линии с совокупным лимитом 100 млн руб. в Россельхозбанке. Договоры будут заключены по итогам двух закупок у единственного поставщика, состоявшихся сегодня.

Средства привлекаются под 2,8% годовых до января 2022 года, следует из закупочной документации. Совокупная цена договоров — 106,9 млн руб.

МТС «Центральная» планирует направить средства на приобретение и ремонт сельхозоборудования, закупку горюче-смазочных материалов, семян и рассады, оплату коммунальных услуг.

Как ранее писал "Ъ-Уфа", в прошлом году МТС «Центральная» заняла 200 млн руб. в Россельхозбанке с обязательством вернуть деньги до февраля 2021 года и 144 млн в Сбербанке до декабря 2023 года.

МТС «Центральная» объединяет 10 филиалов и 20 отделений в 37 районах республики. Оказывает услуги вспашки, посева, кормозаготовки, занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур. В ведении предприятия находятся 140 тыс. га земель сельхозназначения, из которых 125 тыс. га — пашня. Выручка в 2019 году, по информации «СПАРК-Интерфакс», составила 1,59 млрд руб., чистая прибыль — 20,47 млн руб., стоимость чистых активов оценивалась на конец 2019 года в 4,68 млрд руб.

Дарья Кучеренко