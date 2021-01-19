Bosch назначила нового президента компании в России и странах СНГ

Президентом германской компании Bosch в Белоруссии, на Кавказе, в Монголии, в России, на Украине и Центральной Азии стал Штеффен Хоффманн. До приезда в Россию он шесть лет руководил подразделением Bosch в Великобритании. Предыдущий руководитель Bosch в России, Хансъюрген Оверштольц, выходит на пенсию.

С 1993 года господин Хоффманн занимал руководящие должности в компании Bosch в различных подразделениях и странах, включая Германию, Южную Африку и Японию.

По словам Штеффена Хоффманна, у региона, которым ему предстоит руководить, прекрасные долгосрочные перспективы роста. «Компания продолжит курс на сохранение лидирующих позиций в России и в соседних странах с точки зрения технологического лидерства, роста продаж и локализацию производства»,— говорится в пресс-релизе Bosch.

В середине 2020 года Bosch Group сообщила о результатах своей деятельности в России в 2019 финансовом году (закончился 31 марта). Оборот группы в России составил €1,2 млрд (86 млрд руб.). В 2019 году группа инвестировала в развитие и модернизацию своих производственных площадей в России €19,6 млн.