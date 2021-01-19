«По округам объем предложения распределен неравномерно»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты можно приобрести при бюджете от 15 до 20 млн руб.

Квартиры стоимостью от 15 до 20 млн руб. составляют 15% от общего объема предложения в столице или около 4,5 тыс. квартир и апартаментов. Это преимущественно лоты в проектах бизнес-класса — на них приходится более половины экспозиции, около 40% представлено в массовом сегменте и только 1,5% — премиальные объекты, посчитали эксперты сервиса «Синица». При этом порядка 20% от общего объема предложения в рассматриваемом бюджете приходится на семь жилых комплексов.

15-миллионный бюджет, по данным брокеров, позволяет покупателю выбрать оптимальный вариант: например, двухкомнатную квартиру в новостройке бизнес-класса, трехкомнатную — в комфорт-классе или однокомнатный вариант в премиум-сегменте. Но стоит отметить, что этот бюджет все же более характерен для бизнес-класса.

Здесь доля таких предложений составляет пятую часть рынка. Для комфорт-класса этот бюджет находится в районе верхней границы сегмента — на долю таких предложений приходится чуть больше 10%, тогда как для премиум-класса это нижняя граница: на них приходится всего менее 3% от общего количество квартир и апартаментов в данном сегменте.

По округам объем предложения квартир и апартаментов стоимостью от 15 до 20 млн руб. распределен неравномерно. Чаще всего такие варианты встречаются в Южном и Северном округах. Их доли — около 16%. Чуть меньше — в пределах 14,5% — доли — у Запада и Юго-Востока.

В востребованном у клиентов Западном округе предложение в бюджете до 20 млн руб. распределено между комфорт- и бизнес-классом почти поровну.