Топ-10 в Японии

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о представителях, которые способствуют развитию современного искусства.
Любопытное исследование провели недавно коллеги с сайта Artsy. Они попытались выделить десятерых японских художников, которые «Развивают современное искусство» — так называется их рейтинг. Вот вам чьи имена приходят на ум? Яеи Кусама, Такаши Мураками несомненно. Может, еще Ли Уфан и Ешитомо Нара. И все, пожалуй. А мы жалуемся, что отечественное искусство не слишком популярно в мире!
Эксперты объясняют сей факт тем, что культурные круги в Японии до сих вынуждены иметь дело со скрытой цензурой политического и сексуального характера. Также японские художники должны бороться с засильем ревизионистских тенденций и отсутствием желания анализировать историю страны в весьма, как они пишут, «гомогенизированном» обществе.
В качестве примера приводится Триеннале Айчи в Нагое в 2019 году, когда значительная часть экспозиции подверглась государственной цензуре и была закрыта из-за их критических реминисценции на историю японского империализма и национализма.
Вот так-то, господа российские художники и критики. И все же эксперты сайта выделяют десятку лучших современных японских художников:
Юрие Нагашима. Фотограф. Уже ее ранние автопортреты и портреты родственников, обнаженные, сделали ее лидером движения феминисток-фотографов с середины 1990-х.
Ясумаса Моримура. Фотограф и живописец. Такой «японский Вадик Монро»: то предстает в образе Мао, то Вивьен Ли.
Чикако Ямаширо. Она родилась и живет на Окинаве, ее перформансы и инсталляции повествует об американской и японской оккупации острова.
Мейро Койзуми. Видеоартист. Увлечен темой японской милитаристской истории.
Арт-группа Chim-Pom, основанная в 2005 году. Шесть членов. В основном фото. Тематика — консьюмеризм, урбанизм, глобализация.
Тадасу Такамине. Мультимедиа-инсталляции. Тематика — история, дискриминация корейского меньшинства.
Видео-арт Коки Танака.
Инсталляции, перформансы, скульптура и так далее Ютака Соне.
Скульптурные инсталляции Юко Мори.
Огромные нитевые плетения Чинару Шиота.
Отметим, что в основном это женщины возраста 50-60 лет. Интересные наблюдения, не правда ли?