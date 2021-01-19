Топ-10 в Японии

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о представителях, которые способствуют развитию современного искусства.



Любопытное исследование провели недавно коллеги с сайта Artsy. Они попытались выделить десятерых японских художников, которые «Развивают современное искусство» — так называется их рейтинг. Вот вам чьи имена приходят на ум? Яеи Кусама, Такаши Мураками несомненно. Может, еще Ли Уфан и Ешитомо Нара. И все, пожалуй. А мы жалуемся, что отечественное искусство не слишком популярно в мире!

Эксперты объясняют сей факт тем, что культурные круги в Японии до сих вынуждены иметь дело со скрытой цензурой политического и сексуального характера. Также японские художники должны бороться с засильем ревизионистских тенденций и отсутствием желания анализировать историю страны в весьма, как они пишут, «гомогенизированном» обществе.

В качестве примера приводится Триеннале Айчи в Нагое в 2019 году, когда значительная часть экспозиции подверглась государственной цензуре и была закрыта из-за их критических реминисценции на историю японского империализма и национализма.

Вот так-то, господа российские художники и критики. И все же эксперты сайта выделяют десятку лучших современных японских художников:

Юрие Нагашима. Фотограф. Уже ее ранние автопортреты и портреты родственников, обнаженные, сделали ее лидером движения феминисток-фотографов с середины 1990-х. Ясумаса Моримура. Фотограф и живописец. Такой «японский Вадик Монро»: то предстает в образе Мао, то Вивьен Ли. Чикако Ямаширо. Она родилась и живет на Окинаве, ее перформансы и инсталляции повествует об американской и японской оккупации острова. Мейро Койзуми. Видеоартист. Увлечен темой японской милитаристской истории. Арт-группа Chim-Pom, основанная в 2005 году. Шесть членов. В основном фото. Тематика — консьюмеризм, урбанизм, глобализация. Тадасу Такамине. Мультимедиа-инсталляции. Тематика — история, дискриминация корейского меньшинства. Видео-арт Коки Танака. Инсталляции, перформансы, скульптура и так далее Ютака Соне. Скульптурные инсталляции Юко Мори. Огромные нитевые плетения Чинару Шиота.

Отметим, что в основном это женщины возраста 50-60 лет. Интересные наблюдения, не правда ли?