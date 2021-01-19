Кубань занял четвертое место в рейтинге потребительской активности

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге российских регионов по индексу потребительской активности, составленном Фондом развития гражданского общества.

Рейтинг субъектов-лидеров был составлен по размерам розничного товарооборота на основе данных Росстата за 10 месяцев 2020 года.

По данным авторов исследования, оборот розничной торговли на Кубани в январе-октябре 2020 года составил составил 1,285 трлн руб. Средняя зарплата в крае за этот же период достигала 36,3 тыс. руб. Таким образом индекс розничного оборота к среднемесячной зарплате составляет 35,5 баллов, отмечает ФоРГО.

Лидером рейтинга по индексу потребительской активности стала Москва: оборот розничной торговли здесь достигает 4,557 трлн руб. На втором месте находится Московская область – 2,349 трлн руб. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург – 1,354 трлн руб. При этом в итоговом индексе северная столица набрала лишь 20,2 балла.

«К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот», – говорится в комментарии к исследованию.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 11 месяцев 2020 года налоги от потребительской сферы Краснодарского края принесли региональной казне 42 млрд руб. Их объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,8% (2,3 млрд руб.).

Алексей Белянин