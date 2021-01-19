Петербург не вошел в число регионов, где ситуация с коронавирусом стабилизируется

В 83 субъектах страны, за исключением Петербурга и Крыма, темп прироста коронавирусом составил менее единицы, «это хороший прогностический знак». Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в 66 субъектах страны наблюдается стабилизация ситуации, а в 13 — стадия роста. Среднесуточные показатели заболеваемости COVID-19 по стране составляют 16 на 100 тыс. человек. Количество исследований на виурс за последние семь дней составляют порядка 430 тыс.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили 3281 новый случай заражения. За период с начала пандемии в городе вирус был подтвержден у 304 045 человек.