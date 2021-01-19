Более 1,8 млрд рублей направлено на прокладку водоводов в поселок Управленческий в Самаре

Работы по прокладке водоводов в поселок Управленческий в Самаре дошли до места пересечения с Волжским шоссе. Речь идет о двух объектах диаметром 600 мм. Работы ведутся по инвестпрограмме «РКС-Самара». Об этом сообщает отдел по связям с общественностью указанной компании.

«К концу первого месяца нового года рабочие уже проложили по 500 м каждого водовода. Строительство ведется бестраншейным способом»,– говорится в сообщении.

На выполнение работ выделено 1,38 млрд руб. Кроме того, в настоящее время на площадке НФС-2 уже построена насосная станции, которая «будет подавать воду в поселок Управленческий через новые трубы», сообщает ресурсоснабжающая организация.

Георгий Портнов