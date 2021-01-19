В Ростовской области могут организовать передвижные пункты вакцинации от COVID-19

Ростовская область планирует организацию передвижных пунктов массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Для того чтобы охватить всех жителей области, у нас в регионе существует 83 прививочных кабинета. Необходимо было обучить персонал, обеспечить кабинеты холодильным оборудованием… Определен порядок их работы на территории Ростовской области. Но каждый день возникает что-то новое — например, сейчас мы отрабатываем возможность работы и передвижных пунктов вакцинации»,— рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приведены в сообщении. Уточняется, что запись на вакцинацию через портал госуслуг проходит только в тестовом режиме. Систему оформления записи планируется организовать в течение 2–3 дней.

Напомним, в конце прошлой недели региональные власти объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса в семи городах Ростовской области, которое было запланировано на 18 января. На сегодняшний день в Ростовскую область поставлено 13,5 тыс. доз вакцины: 12,5 тыс. доз препарата «Спутник V» и 1 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Наталья Шинкарева