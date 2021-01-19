Сторонники Алексея Навального запланировали шествие в центре Перми

Сторонники Алексея Навального в субботу, 23 января, намерены провести шествие в поддержку оппозиционного политика. Как сообщается в социальных сетях пермского штаба Навального, активисты планируют собраться на Комсомольском проспекте. «Мы надеемся, что администрация организует безопасность на мероприятии, но в первую очередь надо надеяться на себя. Соблюдайте правила общественного порядка, переходите только на зеленый сигнал светофора, не сопротивляйтесь и не трогайте полицейских, если вас начнут задерживать. Также не забывайте про антиковидные меры — надевайте маски»,— рекомендуют организаторы акции в соцсети «ВКонтакте» Они советуют также взять с собой портативные зарядные устройства и паспорта «на случай задержания».

В пресс-службе администрации Перми сообщили “Ъ-Прикамье”, что уведомление о проведении публичного мероприятия от сторонников Алексея Навального в мэрию не поступало. «Согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены»,— добавили в пресс-службе.

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации от предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил господина Навального под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик находится в СИЗО «Матросская тишина». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.