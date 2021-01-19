В некоторых школах Новосибирской области продлили учебный год

Около 10 школ в Новосибирской области продлили учебный год сроком от пяти до 10 дней. Об этом журналистам сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

«В отдельных образовательных организация уже известно, что учебный год будет продлен на срок 5-10 дней, но это не касается 9-11 классов, так как там, должен идти ОГЭ и ЕГЭ. Около десяти таких школ, я точно знаю»,— сказал министр.

По его словам, решение о продлении учебного года образовательные учреждения могут принимать самостоятельно в зависимости от выполнения учебного плана.

По данным областного министерства образования, в школах зафиксировано около 40 случаев заболевания коронавирусом, в детсадах — 13, в вузах на контроле находятся более 100 человек. Всего на территории региона на 19 января зарегистрировано 30 603 случая COVID-19, из них 737 — среди детей.

Юлия Сасевич