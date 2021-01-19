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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области за год по нацпроекту отремонтируют более 40 км автодорог

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области планируется отремонтировать три участка региональных дорог общей протяженностью более 30 км и 12 объектов муниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Ремонт дорог регионального значения планируется в двух районах области — Медвенском и Курском районах. В рамках нацпроекта отремонтируют также более 10 км дорог местного значения. На территории области ремонтировать дороги в рамках нацпроекта будут пять подрядных организаций.

Ирина Лобанова


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